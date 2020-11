Nyhende

Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag har no fått to representantar i sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg til Eli Berge Ness (frå Oppstryn, no busett i Viksdalen i Gaular) som er politisk nestleiar i organiseasjonen, er no også den unge eikefjordingen Sander Solheim (22) innvald i sentralstyret. Sentralstyret har i alt sju medlemmer. Nora Mathilde Fjellkårstad er og blitt vald inn i ungdomsutvalet sentralt.