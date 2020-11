Trur på 50 nye arbeidsplassar dei neste 5 åra

Nyhende

Fjordingen møter leiinga for Nomek, Vendanor og Norva 24-Miljøservice AS i eit styrerom i Grandevegen på Vikaleirane. Trass koronapandemien som herjar, fortel dei om stor auke i omsetnad, tjukke ordrebøker og optimisme for framtida der nye idear blir utveksla over lunsjbordet. Utanfor yrar det av aktivitet og nybygging, og det synast.