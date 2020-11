Politiet vil gje kraftige bøter for brot på smittevernreglane

Nyhende

Auka smittespreiing av korona gjer at politiet no vil følgje opp med anmeldingar og kraftige bøter for brot på smittevernreglane, både dei nasjonale og dei kommunale/regionale reglane, skriv politiet på Twitter.

Vest politidistrikt melder om utrykking til sju ordensforstyrrelsar av natteroen natt til laurdag. Her vart mellom anna to festar avslutta og munnleg pålegg gitt.

VG skriv at Møre og Romsdal politidistrikt fekk melding om ei større samling personar i Volda natt til laurdag.

– Patruljen melde at det var mellom 35 til 40 personar på festen, seier operasjonsleiar ved Møre og Romsdal politidistrikt, Jon Bratland.

Politiet har oppretta sak for brot på smittevernreglane.