Difor vil dei til Volda og ikkje til Hornindal

Skulesaka og saka om krins er så pass viktig for oss at vi ser oss nøydde til å nytte oss av media i håp om å nå ut til både politikarar og andre, for at dei skal forstå kvifor fleirtalet sterkt ynskjer at borna skal høyre til Stor-Øyra krins, Volda. Det handlar ikkje om at vi trur eller meiner at Hornindal er ein dårlegare skule. Det handlar ikkje om at ein vil være «vanskeleg» eller «splitte bygda». Det handlar om noko så enkelt som at vi ynskjer at borna skal få den best moglege kvardagen, ein kvardag som faktisk skal fungere.