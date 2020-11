Fairtrade-stand på Grodås

Nyhende

Nyleg sto to av medlemmene i styringsgruppa for Fairtrade Volda Ørsta på stand i dei to daglegvarebutikkane på Grodås. Annlaug Stokke og Ingrid Opedal informerte dei kundane som var interesserte om kva Fairtrade er, og kva Fairtrade-merkte varer kundane kunne finne i butikken.

Fairtrade-merket er ein garanti for at dei som produserer varene får anstendig betaling, skikkelege arbeidstilhøve, og at varene vert produserte på ein miljøvenleg måte.

- Grunnen til at vi gjorde dette, er at Volda har vore Fairtrade-kommune sidan 2008. Vi var faktisk Fairtrade-kommune nr 8 i heile landet! Etter kommunesamanslåinga er også Hornindal kome med, og det reknar vi med at det ikkje er så mange som veit førebels, seier Ingrid Opedal, leiar i styringsgruppa.

- Oppgåva vår er å drive med informasjon, noko vi sjølvsagt vonar skal føre til at fleire spør etter, og brukar, Fairtrade-produkt. Vanlegvis deler vi og ut smaksprøver, men på grunn av korona vart det berre kaffi denne gongen.

Å vere Fairtrade-kommune betyr at ein viss prosent av innkjøpa til kommunen av kaffi og ei anna vare skal vere Fairtrade-merkt. I dag er det i hovudsak dei store institusjonane som står for dette. Avtalen må fornyast annakvart år.

Etter fire timar på Grodås konkluderte vi med at vi hadde møtt mange hyggelege honndøler.

- Ein del visste kva Fairtrade er, men ikkje at ein frå nyttår er innbyggar i ein Fairtrade-kommune. Vi tek gjerne turen igjen, seier Opedal og Stokke, og oppmodar lag, organisasjonar og andre om å ta kontakt dersom dei ønskjer at nokon frå styringsgruppa skal kome og informere på eit møte.

Fairtrade Volda Ørsta