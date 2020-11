Held fram ordning med smittefri ferjebetaling

Nyhende

– Vi ser at koronasituasjonen kjem til å vare ytterlegare ei stund. Difor må vi sikre at det framleis kan vere muleg å benytte skiltgjenkjenning for å kunne krevje inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggare for både passasjerane og ferjemannskapet, seier samferdsleminister Knut Arild Hareide i meldinga.