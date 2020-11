Nyhende

Statens vegvesen hadde kveldskontroll av tunge køyretøy ved Kjøs bru måndag.

To førarar fekk gebyr for utslitne dekk, det vart skrive ut åtte gebyr for manglande kjetting fordelt på tre vogntog, eitt køyretøy hadde skade på undrekøyringshinderet og ei knust baklykt. Det vart skrive ut mangellapp på feila. Ein førar måtte fjerne lys i frontruta før vidare køyring, skriv Statens vegvesen i sin kontrollrapport.

110 køyretøy var innom kontrollplassen, 69 av dei vart kontrollerte nærare.