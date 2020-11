Kunne lagt ned, gjekk heller saman og satsa

Nyhende

Bruce Faulk og Einar Helge Tomasgard dreiv kvar for seg to av dei minste gardsbruka i Hornindal. Begge stod ved ein skiljeveg der dei innan kort tid måtte velje mellom avvikling eller noko nytt. Det vart det siste. På kortare tid enn planlagt vart Brattebakken samdrift, Hornindal sin åttande robotfjøs, bygd ferdig og gjort klar for drift. Faulk og Tomasgard er stolte bønder som er glade for at dei valde å satse.