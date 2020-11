Åshild overlevde to snøskred. Dei dramatiske hendingane opnar boka om Tussautbygginga

Åshild Kroken frå Hornindal var kokke under den store Tussa-utbygginga i Grendadalen i Hornindal og overlevde begge snøskreda der 24. januar og 7. februar 1964. No vert ho kjendis for alltid, saman med dei mange heltane bak kraftutbygginga.