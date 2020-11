Får skryt for gangveg i Briksdalen

Fylkesmannen registrerer at Stryn kommune på ein god måte har følgt opp viklåra i dispensasjonsvedtaket om bygging av ny gangveg på sørsida av Briksdalselva

Nyhende

Fylkesmannen i Vestland har hatt sluttsynfaring på den nye gangvegen på sørsida av Briksdalslva. Det har teke fleire år å kome så langt at denne grusstien kunne byggast, men i vår kunne han takast i bruk. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen hadde i utgangspunktet motsegn til planane, men etter møteverksemd og synfaringar der både fylkesmannen, kommunen og Universitetet i Bergen var inne i biletet, vart et semje om korleis stien skulle byggast. Mellom anna var ein einige om at stien skulle leggast med omtanke og ta omsyn til terrenget, med så få inngrep som mogeleg. Morener, stein, ur og svaberg skulle takast omsyn til.