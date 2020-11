Nyhende

Næringsinteresser og private interesser er ikkje alltid lett å foreine. Heller ikkje i Stryn sentrum. Næringslivet sitt aukande behov for utviding og dermed utfylling av Vikaleirane har vore kontroversielt og tidvis medført høgt verbalt støynivå fordi det ville gå ut over nærmiljøet til dei mange som bur i området. Vikaleirane var tidlegare ein idyllisk plass der sjøen strekte seg lenger inn og vart rekna som eit stort pluss for bebuarane.