Nyhende

Kristine Sofie Orheim Hansen, leiar i Hornindal Frivilligsentral, skriv i eit brev til kommunedirektøren i Volda at budsjettdokumenta inneheld uriktige opplysningar om at frivilligsentralen antek det som høgt sannsynleg at dei frivillige i Hornindal vil halde fram matombringing trass nedlegging av kjøkkendrifta.