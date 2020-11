Kyrkjerådsleiar med sterk kritikk av koronatiltak

Nyhende

– Vi er den største medlemsorganisasjonen i Norge. At styresmaktene går inn for 200 i ein kinosal og 50 i ei kyrkje, heng ikkje på greip, seier kyrkjerådsleiaren til Vårt Land.

Gunleiksrud Raaum opplever dette som eit uttrykk for kyrkjegjengarar er mindre opptekne av smittevern enn andre og at kyrkja blir behandla som mindre viktig enn kulturlivet elles. Det vil kyrkjerådsleiaren ikkje finna seg i. Ho slår fast at Kyrkja kjem til å protestere tydeleg på det dei oppfattar som forskjellsbehandling av kulturliv og trussamfunn.

– Vi veit kor viktig det kan vera å kome inn i ei kyrkje i ei krevjande tid. No er det på tide at styresmaktene seier det same, seier ho.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke, seier til avisa at det ikkje har vore meininga at dei nye reglane skulle vera diskriminerande. Grunnen til at det er lov å samla 200 i ein kinosal heng saman med at kinoar har fastmonterte sete, medan dei fleste kyrkjer har benker der folk kan flytte seg.

Dette er ifylgje Bjerke bakgrunnen for at Helsedirektoratet og Folkeinstituttet meiner uttrykket "fastmonterte sete" må tolkast strengt med tanke på den alvorlege smittesituasjonen landet er i.