Budsjett helse- og sosial:

Ein sektor som er «på stålet»

I budsjettframlegget for helse- og sosialsektoren er det lagt inn til saman 0,95 nye stillingsheimlar. Jarle Hessevik (Ap) meiner behovet truleg er ti-gongen, og at sektoren no er kome heilt «inn på stålet» .