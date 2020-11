Kommunen ber Fylkesmannen trekkje motsegn

Nyhende

Målet med reguleringsendringa er å leggje til rette for mellom fire og seks bueiningar i bygningen. Fylkesmannen har på si side lagt til grunn at det blir seks bueiningar, og krev bindande planteikningar som viser korleis ein skal få til seks bueiningar der alle krav, blant anna til støydemping, vert oppfylte. «Dersom det leggjast fram ei bindande planteikning som viser at alle bueiningane oppnår tilstrekkeleg gode støytilhøve i tråd med krava i føresegnene, vil vi trekkje motsegna. Inntil slik teikning ligg føre, vil vi oppretthalde motsegn mot planframlegget», skriv Fylkesmannen.