Stryvo med på banebrytande trafo-prosjekt

Nyhende

Selskapa ABB og OneSubsea opplyser i ei pressemelding at dei har gjennomført verdas første fullskala integrasjonstest av ein omformar (trafo) og kompressor under vatn. Det betyr at ein trafostasjon no kan etablerast på havbotnen, opptil 3.000 meters djup, og forsyne offshore-installasjonar som til dømes oljeplattformar med straum.