Nyhende

Arbeidet med å realisere to bruer over Voldsfjorden kan bli ei kommunal kostnadsbombe for Volda kommune. Selskapet som jobbar med bruprosjektet sender med jamne mellomrom søknader til kommunen om økonomiske bidrag. Siste søknaden frå Voldsfjordkryssing AS er på «berre» 500.000 kroner, for «naudsynt prosjektframdrift».