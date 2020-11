Nyhende

– Ja, dette er særs gledeleg, og vi takkar for kjærkomne midlar seier leiar i Stryn Turn, Arve Aaning. Han fortel at det for tida er ingen aktivitet i turngruppa grunna koronaen. Turngruppa skulle også arrangert barneturnstemne med godt over 1.000 deltakarar i år men måtte avlyse, og store inntekter gjekk tapt.