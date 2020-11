Jordras og straumbrot i Oldedalen

Nyhende

Klokka 11.15 laurdag meldte Statens vegvesen at Oldedalsvegen er mellombels stengt på grunn av jordras i vegbana.

Brenett AS melder også om straumtrøbbel i området.

- Vi har ein feil på straumnettet i Oldedalen og har mannskap på veg ut for å rette opp feilen. Det er eit stein-og jordras på Strand som truleg er grunnen til straumbrotet. Vi jobbar med å få oversikt over skadene og kople om nettet. Men det kan ta litt tid sidan vi må frakte mannskap opp med båt, varslar Brenett AS i ein sms til abonnentane. (Tidlegare Stryn Energi AS, Nett)

Fredag kveld var det også feil på straumnettet på Skåre i Oppstyn.