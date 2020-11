Stort jordras stengjer Oldedalsvegen

Nyhende

Klokka 11.15 laurdag meldte Statens vegvesen at det var gått eit jordras over Oldedalsvegen, og vegen var mellombels stengd. Rasstaden er nedafor Sunde mellom gardane Gjerde og inste Strand i Olden.

- Raset er om lag 1,5 m høyt og fire meter breitt. Verken personar, bygningar eller køyretøy skal vere tatt av raset. Entreprenør er på staden. Geolog er på veg. Naudetatar har ikkje rykka ut, skriv Vest politidistrikt på Twitter kl. 13.30.

I 14-tida var vegen framleis stengt inntil vidare.

Vegvesenet skriv i 15-tida at det blir ny vurdering om vegen skal opne att måndag kl 14.

På nettsidene til Statens vegvesen kan ein følgje med på når vegen opnar att.

Ein av innbyggjarane lenger oppe i Oldedalen fortel at sms-varslinga om stengd veg ikkje virka.

Straumbrot

Brenett AS melder også om straumtrøbbel i området.

- Vi har ein feil på straumnettet i Oldedalen, og mannskap er på veg til staden for å rette opp feilen. Det er eit stein- og jordras på Strand som truleg er grunnen til straumbrotet. Vi jobbar med å få oversikt over skadene og kople om nettet. Men det kan ta litt tid sidan vi må frakte mannskap opp med båt, varsla Brenett AS i ein sms til abonnentane i 12-tida laurdag.

Brenett AS er tidlegare Stryn Energi AS, Nett.

- Det er nokre digre steinblokker som har løsna oppe i fjellet, og teke med seg jordsørpe, tre og stein nedover, seier energimontør Even Inge Nesje, som har bistått Brenett AS på staden.

-Raset har ikkje teke sjølve straumlinja, men tre og stein har teke oppi linja og surra straumkablane saman, fortel han laurdag ettermiddag i 16-tida.

Fredag kveld var det også feil på straumnettet på Skåre i Oppstyn.