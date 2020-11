Tenkjer større utbygging -men tiltaket er ikkje med i budsjettframlegget

Nyhende

Fungerande kommunalsjef for skule og kultur, Kjell Solheim, orienterte i formannskapet om status for Loen barnehage. I samband med budsjettet for snart eitt år sidan vart det vedteke å starte utbygging av barnehagen i år, og det vart løyvd 5,6 millionar i 2020 og ytterlegare 0,5 i 2021.