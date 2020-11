Nyhende

Fjordingen vart i helga kontakta av folk som etterlyste sms-varsling om stengde fylkesvegar.

Desse varsla kom ikkje opp, slik dei har gjort tidlegare. Ein sjekk på vegvesen.no viser at ordninga finst, framleis felles for fire rasutsette strekningar i Stryn, Hornindal og Eid. Men tenesta må truleg aktiverast på nytt, for dei som ikkje har fått nokon sms denne helga.