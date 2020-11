Nyhende

– Det er nokre få billettar att, spesielt på ekstraframsyninga måndag 30. november, seier operasjef Kari Standal Pavelich. Fredag er nemleg premiere for familieproduksjonen «Reisa til Julestjerna».

På rollelista står både profesjonelle stjerner, lokale talent frå heile Nordfjord og dansande born.

Mistanke om koronasmitte, med utgangspunkt i kyrkjesmitta på Nordfjordeid, skapte øvingspause sist veke og fare for avlysing og utsetting av teaterstykket, men laurdag kunne operasjefen puste letta og samle aktørane til felles øvingar att.

– No går det bra, heldigvis, seier Kari Standal Pavelich.

Framtid med teater

«Reisa til Julestjerna» har mange lokale aktørar. 15-åringen Sol Alme Brendefur frå Hornindal skal tolke hovudrolla som Sonja som leitar etter Julestjerna. Sol har tidlegare hatt sentral rolle i ei familieframsyning.

For to år sidan hadde ho hovudrolla i «Annie». Etter innsatsen var Sol full av entusiasme over gleda ved å stå på ei stor scene, og såg føre seg ei framtid som skodespelar og artist. Sol har i tillegg delteke i workshop i operaen, og i fjor var ho med i operakoret til «Hans og Grete».

– Absolutt. Eg er meir sikker enn nokon gong, seier Sol på spørsmål om ho framleis ser på teaterliv som si framtid.

Dansarar frå Stryn og Oppstryn

Tuva Elise Tvinnereim Sæverhagen frå Stryn og Lovise Blakset Guddal frå Oppstryn er med som dansarar i «Reisa til Julestjerna». Begge får ballett- undervisning med Candice Bredesen som er koreograf for dansarane i produksjonen.

– Alle elevane i ballettgruppa fekk tilbod om å vere med, fortel Tuva Elise.

Lovise forklarar at å få vere med i operaen er både morosamt og kjekt, og at dette er første gong dei deltek.

Roy Aron Brenvik Myklebust kler rolla som Nissefar. Den populære komikaren seier det er utruleg kjekt å vere med i så stor oppsetting, og fortel at han lærer mykje.

– Michael (Pavelich journ. anm) er utruleg flink til å instruere. Han er veldig god til å sjå detaljar og klarar å formidle dette vidare til oss aktørane, seier Roy Aron.

Anndi Bergset har ansvar for scenografi, rekvisittar og kostyme i denne oppsettinga.