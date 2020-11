Nyhende

I samband med formannskapet sin budsjettdiskusjon, tok Torstein Tvinnereim (V) til orde for eit innspel frå ungdomsrådet. Dei reagerer på at det vert praktisert ulikt for kino og symjehall, kvar grensa går for kva ein reknar som ungdom. I symjehall er grensa 17 år og for kino 19 år.