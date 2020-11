Nyhende

Nordfjordrådet, Nordfjordakademiet, Inviro, Nordfjord opplæringskontor, Stad Vekst, Stryn Næringssamskipnad og Gloppen Næringsorganisasjon reagerer òg i ein felles uttale på at deira innspel ikkje er teke høgde for ved utarbeidinga av skuletilbodet i Vestland for 2021/22. Bak aktørane nemnt står kommunane Gloppen, Kinn, Stad og Stryn skulder ved skulder om dei samla utdanningstilboda i Nordfjord ved dei fire vidaregåande skulane Eid, Firda, Stryn og Måløy vgs. Bremanger kommune støttar også skrivet. I sitt innspel krev dei følgjande: