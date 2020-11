Ser på strakstiltak

Nyhende

Fylkeskommunen seier at det framleis er ustabile massar i Oldedalen, og at det kan bli aktuelt å stenge vegen ved nedbør.

– Det har kome mykje nedbør i det siste, og det kan ta lang tid før massane ligg stabilt, seier leiar for drift nord, Rune Sande.

Dei siste dagane har det kome to jordras på fv 5724 mellom Strand og Gjerde i Olden.

Vestland fylkeskommune vurderer no ulike tiltak for å sikre vegfarande:

- Vi vurderer no ulike tiltak for å hindre at skredmassane når vegen, og det kan bli aktuelt å stenge vegen når det er meldt nedbør. Ein geolog har vore på synfaring i området, og vi veit meir om punktet der rasa lausna og grunnforholda når han har gått gjennom sine funn.

– Vi kjem med meir informasjon når geologen har levert sin rapport. Inntil vidare jobbar vi med å få fram ei liste over moglege strakstiltak.

Fylkeskommunen er også i dialog med Stryn kommune for å sjå på korleis ein best kan sikre beredskap og varsling til innbyggjarane i Oldedalen.