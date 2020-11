Nyhende

– Eg trur i alle fall vestlendingane, som har hatt ein veldig våt november til no, vil vere glade for å få nokre dagar med opphaldsvêr. Også på Austlandet trur eg mange vil vere glad for å få meir typisk novembervêr, seier vakthavande meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.