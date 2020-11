Tilrettelagt for utbygging på Grodås i fleire ti-år framover

Nyhende

– Dette er sentrumsutvikling av beste slag, seier Pål Are Vadstein, Volda kommune sin prosjektleiar for bygging av infrastruktur som veg, gangveg, vatn og kloakk på Grodås Aust. Onsdag konstaterte han nøgd at arbeidet med å asfaltere nye vegar og gangveg gjekk som planlagt. Målet var å gjere dette arbeidet førre veke, men då kom det store mengder snø.