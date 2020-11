- Det er ingen vits å kome her å levere det der

Nyhende

Medan bror Johannes toppa pallen etter 10 kilometer sprint i Kontiolahti søndag enda det med tre bomskot og 15-plass for Tarjei Bø.

Under 20 kilometeren laurdag vart det 11. plass for Tarjei som er langt frå nøgd med eigen innsats så langt under verdscupen som altså markerar årets sesongstart.

- Tre bom, det er veldig, veldig dårleg. Det var slik ein heldt på med når ein var 13-14 år. Det er ingen vits i å kome her å levere det der, sa ein tydeleg skuffa Tarjei Bø som fekk spørsmål om han ikkje var litt vel sjølvkritisk.

- Om ein ikkje er sjølvkritisk etter tre bom har ein ingenting her å gjere. Her gjeld det å skjerpe seg og slå til tilbake, sa Tarjei som meinte han har hatt litt for høge skuldrar denne helga.

- Eg må danse og leike meg litt meir slik eg gjer når eg er på mitt beste, sa han.