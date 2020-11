Nyhende

Ein siger for distriktsjordbruket og avgjerande for eit landbruk over heile landet i framtida. Det er svært bra at regjeringa med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har sett at verktøya for reguleringa av kjøtmarknaden er til for bonden og forbrukaren, og ikkje for å redusere risikoen til kjøtindustrien.