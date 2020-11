– Ta korona-test om du er litt forkjøla

Nyhende

– Om du er berre lett forkjøla, bestill time og ta koronatest!

Det er den klare oppmodinga frå Volda-ordførar Sølvi Dimmen. På vegne av smittevernleiinga, politisk og administrativ leiing i kommunen, går ho no ut med klar bodskap til innbyggjarane:

– Vi fryktar uoppdaga smitte. Skal vi kome dette til livs, må alle ta situasjonen på alvor. Om det kriblar i halsen og du kjenner på ei lett forkjøling, skal du halde deg heime og ta kontakt for å teste deg. Det er viktig at folk ikkje ber på smitte utan å vite det, seier Dimmen til Fjordingen. Ho viser til auka smitte i kommunane Volda og Ørsta siste tida, også smitte med ukjend smittekjelde og også smitte blant tilsette i kommunal leiing. Det foreløpig siste tilfellet vart meldt fredag 27. november.

Kommunane tek no grep for å få endå raskare svar på koronatestane. I dei fleste tilfelle skal ein kunne få svar same kveld testen er teken.