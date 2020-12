Fekk reinsdyr i sikte på Fosnes

Nyhende

– Litt av ei overrasking, seier mannen som har jakta hjort på Fosnes i ti år. Natt til laurdag sat han i jakthytta og venta på hjort. Det var måneskinn og rim på marka. Ved to-tida kikka han ut gluggen for å sjå om det var kome hjort innpå, og overraskinga var stor då han såg dyret som kom beint mot hytta. 15 meter unna vende simla breisida til. Kjentfolk hadde vanskeleg for å tru at det var rein, men spora i rimet viser tydeleg den typiske rundinga i klauvene.