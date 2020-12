- Bør alle som har vore på reise i Norge ta koronatest?

Nyhende

– Test for Covid-19 er kun eit augneblinkbilde på om du er smittsam, og ikkje eit svar på om du faktisk er smitta, seier Marius Solbakken.

– Frå du blir smitta til du blir smittsam tek det normalt 4-5 dagar, men dette kan variere frå 0-10 dagar. Det er først når du blir smittsam at testen viser utslag. Frå du er smittsam til du merkar at du er forkjøla tek det gjerne ytterlegare to dagar. Desse to dagane kan du potensielt smitte mange av dei du er i lag med.

Risikoen aukar

Solbakken forklarer at om du til dømes testar deg dei første 2-3 dagane etter du har vorte smitta, er det stor sannsynligheit for at testen ikkje vil vise at du har Covid-19, sjølv om du faktisk har det.

Det er då viktig å vere klar over at risikoen for å kunne smitte andre aukar dei følgjande dagane, sjølv om testen viste at du var «frisk».

– 10 dagar etter reise er risikoen for å vere smittsam minimal, om ein ikkje har treft andre som er smittsame i mellomtida. Dette er årsaka til at nærkontakter til ein som er smitta må sitje i karantene i 10 dagar, uansett om første test er normal, seier Solbakken.

Ikkje kapasitet til alle

Smittevernlegen legg til at ein pr. i dag ikkje har kapasitet til å teste alle som har vore på reise eller kjem til Stryn dei siste vekene før jul.

– Vi må prioritere dei som har hatt mest risiko for å ha blitt smitta. Det kan vere fornuftig å teste seg før heimreise om det er eit tilbod der en for eksempel studerer. Det er også svært viktig å ta ein ny test raskt, om ein skulle få symptom etter kvart. Det er også viktig at ein treffer få andre etter reiser som har gitt auka risiko for smitte, spesielt no når sannsynligheita for å bli smitta er større enn tidlegare, seier Solbakken.

– Dette fordi det er fleire smitta personar i befolkninga nå, og vi hold oss meir innandørs der smitten skjer lettare.