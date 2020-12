Nyhende

Det kom fram i samband med formannskapet si handsaming av kommunale gebyr, leigesatsar og billettprisar for 2021, der Tvinnereim kom med framlegg om lik aldersgrense for billettpris for kino og symjehall. I dag er det barnepris opp til 19 år for kino, men 16 år for symjehall.