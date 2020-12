Legg til rette for kyrkjevandring i jula

Nyhende

Kyrkjevandring betyr at folk får komme inn i kyrkjerommet, tenne eit lys, og høyre på musikken som blir spelt.

– Vi håpar at dette kan bidra til at alle som ønskjer å vere innom ei kyrkje i jula, kan få moglegheit til det. Eg trur det betyr mykje for mange å berre få komme inn i kyrkja på julaftan for å få litt korsong, kanskje velsigninga og ei preike, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Maks 50 personar

Regjeringa opnar dermed opp for alternative, fleksible arrangement der ein kan ha ein jamn straum av personar inn og ut av kyrkja utan at kyrkja blir tømd heilt før nye kan sleppast inn.

Føresetnaden er at det blir lagt til rette for at det alltid er mogleg å halde avstand til kvarandre, at det ikkje er meir enn 50 stykke til stades samtidig og at ein registrerer kven som går ut og inn av kyrkja, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Det føreset òg at kyrkja er stor nok til at alle smittevernreglane kan overhaldast.

På friluftsgudstenester er det maksimal lov med 200 personar. Nokre forsamlingar vil derfor arrangere julegudstenester utandørs denne jula.

Tenkjer annleis

Helsestyresmaktene held oppe kravet om maksimalt 50 personar på arrangement utan fastmonterte stolar. Dermed blir det òg maksimalt tal på julegudstenester og -arrangement som eventuelt ikkje er kyrkjevandringar.

Mange bispedømme førebur seg derfor på ei veldig annleis jul.

