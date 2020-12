Smittevernlegen sine juleråd

Om du blir forkjøla er det svært viktig at du held deg heime og kontaktar helsetenesta for testing. Ingen kan vite om det er Covid-19 dei har.

Spørsmåla er mange i forkant av årets julefeiring, seier smittevernlege i Stryn, Marius Solbakken.

– Regjeringa tilrår å unngå unødvendige reiser innanlands og utanlands. Dette er svært viktig for å redusere smitten. Reiser i jula kan, for mange, bli sagt å vere nødvendige. Alternativet ville vore ei jul utan familien. Eg tilrår likevel alle å tenke seg godt om før ein reiser i jula, og at ein tenkjer nøye gjennom korleis ein kan feire jula i lag på ein trygg og god måte.

Ikkje oppsøk «vennegjengen»

– Kva råd og reglar gjeld for dei som kjem frå område med høgt smittepress?

– Hald 2 meter avstand til folk i risikogruppa. Unngå å møte andre enn dei du bur med dei første 10 dagane etter ankomst. Ikkje oppsøk treningssenter, serveringsstader, «vennegjengen» og andre plassar der fleire folk samlast, dei første 10 dagane etter at du kjem frå eit område med høgt smittepress.

Å møte andre ute i frisk luft er derimot vesentleg mindre risikabelt, understrekar smittevernlegen.

– Men det er framleis svært viktig at du held deg heime om du blir forkjøla, og kontaktar helsetenesta for å testa seg for Covid-19. Ingen kan vite om det er Covid-19 dei har før testen er negativ.

– Kva om du kjem frå ein stad der det ikkje har vore smitte på lenge?

– Vi rår alle til å følge smittevernreglane og om ein reiser frå ein stad til ein anna, uavhengig av smitte i området du kjem frå. Det er framleis viktig å halde minst 1 m avstand og avgrense talet på menneske du har sosial kontakt med.

Besøk frå «raudt område»?

– Kan ein ta i mot besøk frå ein stad med mykje smitte?

– Ja, men alle som kjem frå eit område med mykje smitte må tenkje seg spesielt godt om før dei reiser, og vurdere om besøket er heilt nødvendig. Dei må også raskt ta kontakt med helsetenesta for test om dei blir forkjølte. Det er då viktig å isolere seg frå andre til ein er heilt frisk.

Sjølv om ein kjem frå at område med lite smitte gjeld tilrådingane om at ein kan ha inntil fem gjester også i her. På to av dagane i jula opnar regjeringa for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julafta og nyttårsafta, eller to andre dagar som ein vel sjølv.

– Kan ein besøkje, eller ha besøk av, besteforeldre om ein har studentar heime på ferie?

– Det er viktig at kvar enkelt familie snakkar saman før jul. Kva forventningar og bekymringar har ein? Er det nokon i risikogruppene som skal vere til stades? Er det nokon som føler eit press på at alt skal vere som normalt, men som eigentleg er redd for å bli smitta? Korleis vil

familien takle det om ei bestemor eller ein far i risikogruppa blir smitta under julemiddagen?

Solbakken minner om at alle i familienbør ha færrast mogleg nærkontakter i forkant og halde oppe gode smittevernrutiner.

Har ein symptom på forkjøling må ein verken ta imot eller dra på besøk julafta.

Heime om du er forkjøla!

– Kva om ein reiser vekk og besøkjer familie andre stader?

– Pr i dag har vi ikkje reisekarantene internt i Norge. Dette vart derimot praktisert tidleg, og vi kan ikkje sjå bort frå at det blir aktuelt igjen om smittesituasjonen blir raskt endra.

– Er det trygt å dra på julehandel?

– Det vil vere viktig å handle lokalt for å ta vare på butikkane våre som har opplevd eit utfordrande år. I år er det spesielt gunstig at vi held oss i eiga bygd under julehandelen for å unngå smitte frå område med høgare smittepress. For at både butikktilsette og personar i risikogruppene skal føle seg trygge i ei hektisk førjulstid, rår eg alle å tenkje gjennom kva avstand ein har til andre i butikken, ha god handhygiene og for all del halda seg heime om ein er forkjølt, seier Solbakken.

– Butikkane har forlenga opningstid, og dette er eit godt smitteverntiltak. Då har ein mogelegheit til å legge innkjøpa til ei tid på dagen der det ikkje er så mykje folk. Kanskje er det også nokon i risikogruppene som kunne trenge hjelpa di med å handle julegåver nettopp i år?

– Kan ein vere ute blant folk, t.d. hente i barnehagen eller handle, om ein er forkjøla?

– Nei. Er du forkjøla må halde deg heime, og du bør teste deg slik at vi kan setje i gang tiltak for deg og nærkontaktene dine raskt, om du er smitta. Ingen kan vite om ei forkjøling er Covid-19 før ein har fått stadfesta at testen er normal.

Ein skal uansett halde seg heime til ein har god allmenntilstand.

– Det er svært viktig at absolutt alle tar del i den viktige dugnaden no, seier Solbakken.

– Vi har fleire døme på at personar med koronavirus har vore heilt sikre på at forkjølinga ikkje skuldast koronaviruset, før testen stadfesta nettopp det.

Klarar vi dette i lag kan jula i år truleg bli ei av dei vi hugsar best, seier smittevernlegen, som vil nytte høvet til å ønskje alle ei fin adventstid der ein med gode smitteverntiltak kan vise solidaritet til kvarandre.