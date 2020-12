Nyhende

– Eg elska hår og eg elska å vere frisør for far min, «Lakken». Men han sa at eg fekk ikkje bli frisør for han hadde fem butikkar og eg skulle bli butikkdame. Så han sende meg på handels-skule og butikkleiarskule og så vart eg det. Men då eg var 25 år, hadde gifta meg i Hornindal og fått ein gut, då tenkte eg at no er eg vaksen og kan bestemme sjølv, ler Inger.