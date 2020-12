Britt Pernille heidrar store spelemenn på Nord-Vestlandet

Nyhende

Meisterfelespelar Britt Pernille Frøholm spelar fortida levande igjen. Dei gamle slåttane til Kjellstadkarane var i si tid store slagerar, komponistane var store personlegdomar, og denne innspelinga har ei slik kraft og sårheit at arven etter dei blir like relevant i vår tid. Ei grandios feiring av livet og musikken til to kulturelle leiestjerner på Nord-Vestlandet. Albumet «Fokhaugen» blir sleppt fredag 11. desember og blir mellom anna feira med ein platesleppturné, som no har vorte koronaflytta til våren 2021, heiter det i ei pressemelding.