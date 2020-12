Attraktive bustadfelt er avgjerande for vidare utvikling

Nyhende

Takka vere eit offensivt Hornindal kommunestyre på slutten av si virketid og ei fellesnemnd for nye Volda som følgde opp, har Hornindal fått klart sitt tredje store kommunale bustadfelt. Det første var Nyland, det neste var Kirkhornsbakkane og no står Løvland klart med 25 bustadtomter klare for utbygging. Volda kommunestyre skal gjere endeleg vedtak om tomteprisane 17. desember, men alt tyder på at prisane vert lågare enn først frykta.