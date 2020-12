Har kåra årets ord for 2020

Nyhende

"Koronaen" er årets ord for 2020. Det slår språkrådet fast i ei pressemelding fredag.

Koronapandemien har prega både samfunnet, nyheitsbildet og språket vårt i år. Språkrådet har kåra korona i bunden form – altså koronaen – til årets ord i 2020.

– Når historikarane skal sjå attende på 2020, er sjansen stor for at dei kjem til å skrive om koronaen i bunden form. I daglegtalen blir koronaen brukt om både viruset, sjukdomen, krisa og sjølve tida vi er inne i, seier Dagfinn Rødningen, seniorrådgjevar i Språkrådet.

Han meiner at korona i 2020 har fått eit utvida innhald og ordet er teke i bruk som førsteledd i nye samansetningar som koronatiltak, koronasveis og koronarestriksjonar. På lista over dei ti mest interessante nyorda finn vi fleire ord med tilknyting tilkoronapandemien. Både halde meteren, flata ut kurva, sprite og kohort er ord og uttrykk som har festa seg i språket vårt i 2020.

– Vi ser ei oppblomstring av nyord, saman med ny bruk av gamle ord. Det er synlege prov på at språket endrar seg i takt med samfunnet. Samtidig ser vi kor lett det er å laga nye ord i norsk ved å danne kreative samansetningar som koronerulling, lyshare og nødlandslaget.

Vi må hugse at året har vore prega av eit stort alvor, og valet av toppord speglar at vi har gått inn i ei annleis tid, seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Viktige kriterium for kåringa er at orda skal vera aktuelle, mykje brukte og levedyktige, og dei skal ha god språkleg kvalitet. Det er òg eit poeng å vise at norsk er eit rikt språk der ein enkelt kan laga nye, gode ord på ulike måtar.

Dei siste åra har klimabrøl, skjebnelandsmøte og falske nyheiter vorte kåra til årets ord.

Årets ord blir kåra av Språkrådet i samarbeid med professor Gisle Andersen ved NHH. I kåringa blir det mellom anna brukt dataverktøy som fangar opp nye ord frå store riks- ogregionaviser. Dataverktøyet er utvikla av Knut Hofland i forskingsselskapet Norce.