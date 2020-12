Nyhende

Vi lærte på skulen at advent tyder vente og at adventsfargen er lilla. Botsfargen, same fargen som gjeld for denne tida i kyrkjeåret. No ser det ut til at vi ikkje klarer å vente på noko lenger, kanskje gle oss til noko som ligg litt fram i tid. Juleutstillingane, julemennene (no heiter dei visst kakemenn) og julebrusen er å finne i butikkane lenge før advent.