Krev lovlegkontroll av skulekrinsgrensene

Vedtaket frå 26. november slår fast at ved nedlegging av Austefjord skule, skal alle elevane i Austefjord, med unntak av Ullaland, Aurstad og Årset, høyre til Indre Volda skulekrins med Hornindal skule som nærskule.

Det var to høyringsrundar i denne saka der eit klart fleirtal av foreldre til elevar i Austefjord, av praktiske omsyn, ville høyre til Øyra skulekrins (Volda sentrum) Dette er eit av fleire moment dei tre partia legg til grunn for kravet.

Barnet sitt beste?

Dei viser til at Utdanningsdirektoratet har lagt føringar for krinsgrenser der «barnet sitt beste» skal vere eit grunnleggande omsyn.

– Det er godt grunnlag for å hevde at borna sjølv og dei føresette er dei næraste til å vurdere kva som er det beste for barna. Elevane er i sine uttalar tydlege på sine ønskjer, det same er eit stort fleirtal av foreldra, heiter det i skrivet.

Høyringsuttalane i «kraftig konflikt» med vedtaket

Dei skriv at omsyn som økonomiske vurderingar og skyssordning, mindretalet, framtidige elevar og dei som ikkje får høve til å uttale seg i saka er tilsynelatande tildelt større vekt i saksutgreiinga.

– At alle elevane skal til Hornindal kjem i kraftig konflikt med høyringsuttalane og tek ikkje omsyn til at skulekvardagen inkludert SFO og fritida for eit stort fleirtal av foreldre og barn skal vere til å leve med.

Vi meiner omsynet til barna sitt beste ikkje er tilstrekkeleg utgreidd, vurdert og grunngjeve, heiter det i kravet til kommunen. Der poengterast det vidare for kort høyringsfrist og det setjast spørsmålsteikn til at kommuneadministrasjonen ville lytte til høyringsinnspela frå første høyringsrunde, men snudde etter andre høyringsrunde.

– Og det vart gjort utan at vi kan sjå at saka eller høyringssvara var tilført vesentleg nye moment, skriv dei i brevet. Dei varslar om at kravet vil gå vidare til fylkesmannen om kommunestyret ikkje vil endre på vedtaket.

– Vi ber om at kravet vert sett på dagsorden i kommunestyret ved første høve, skriv Arild Iversen (KrF)