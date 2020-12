Nyhende

– Utruleg kjekt å få den prisen. Det stod «årets viktigaste spelar» på bildet, så eg sa til lagkameratane at det var like greitt at det stod det og ikkje «årets beste spelar», seier Mats Solheim til Fjordingen. Solheim fekk utmerkinga då Stabæk spelte sesongens siste heimekamp søndag.