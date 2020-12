Å satse i vanskelege tider

Felles for alle er viljen og ønsket om utvikling og lokal verdi- skaping

Nyhende

Lokalt næringsliv satsar på fleire område, sjølv i året 2020 der mykje har vore vanskeleg og usikkert. I vår skreiv vi om Alexandra Hotel som gjennomførte eit omfattande oppussingsprogram i ei tid hotellet måtte stengje heilt ned. Den investeringa hadde dei igjen for allereie i sommar då nordmenn reiste som aldri før i eige land, og la beslag på alle hotellsengene. Men først og fremst er investeringa gjort med langsiktige mål. Visnes Hotel hadde same utteljing med låven og fire nye familierom, og har med det lagt grunnlaget for auka besøk i åra som kjem.