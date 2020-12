Med charterfly til sydlegare strøk for å konkurrere med gravemaskin:

Verdens første NM i Spania - del 1

Verdens første NM i Spania! Ja, slik ordla journalist Alf Tande Petersen (Tande P) seg i overskrift i Dagbladet, over ei dobbeltside, 20. november 1976. Og dette var i fullt alvor. NM (norgesmesterskap) er korrekt. I Spania er korrekt. Og ein kan vidare føye til: For fulle tribuner med norsk publikum, bringa ned med to større charterfly.