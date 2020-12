Fylkestinget med utmerking til brødrene Bø

Nyhende

Skiskyttarbrødrene Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø frå Stryn var to av dei som fekk utmerkinga, og dei deltok med videohelsing frå Hochfilzen i Austerrike der dei går verdscup for tida. Utøvarane får kvart sitt bilde i serien idrettsmotiv av den vossabaserte kunstnaren Sveinung Iversen, går det fram av ei pressemelding.

– Vi vil takke for denne prisen og heideren. Før, då vi var yngre, ville vi ha pengar og ikkje bilde, men no set vi kanskje vel så mykje pris på kunst på veggane. Følg med oss no fram til jul, så skal vi prøve å gje heider og ære tilbake til alle dykk som sit og ser på oss på TV-skjermen, sa brødreparet.

Dei andre som fekk utmerking for særleg idrettsprestasjon i 2020 var aquabike-utøvarane Stian Andre Schjetlein og Daniel Svae Andersen og skøyteløparane Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmefjord Lorentzen.

Det vart også delt ut sju utviklingsstipend på 40.000 kroner til sju lokale utøvarar i alderen 16-21 år. Det kom inn 99 søknadar. Ingen frå indre Nordfjord fekk stipend.