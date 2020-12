Ny hjartestartar sett ut på Visnes

Nyhende

Visneslia Borettslag, som består av 18 leilegheiter, har kjøpt inn hjartestartaren med automatisk defibrillator frå Stryn Raude Kross. Den vart montert vederlagsfritt av Stryn Energi på trafostasjonen ved Kipervegen måndag.

Den er kopla til straum og varme slik at den ikkje frys ned om vinteren.

– Slik blir den tilgjengeleg for alle, heile året, seier burettslagsleiar Arne Auflem.

Han legg til at burettslaget ønskjer å vere føre var om noko skulle skje.

– Det er ikkje alltid ambulansen er klar eller er ute på oppdrag så då kan ein slik vere avgjerande, seier han.

– Dette er veldig positivt for alle på Visnes, så får vi håpe at vi aldri får bruk for den, seier Salve Nesdal i burettslaget.

Hjertetartaren er registrert i 113 sitt hjertestartarregister

