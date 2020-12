Olden Raude Kross i 100 år

Nyhende

Det var planlagt ei større jubileumsfeiring av denne viktige organisasjonen i april, men koronasituasjonen sette ein stoppar for det. Per Kristian Storevik har på oppdrag frå Olden Raude Kross skrive eit interessant jubileumsskrift over desse hundre åra. Heftet er ein historisk dokumentasjon på det frivillege arbeidet frå ei tid der det verken fanst heimesjukepleie, sjukeheimar og legekontor som i dag.