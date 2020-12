Nyhende

Allereie i 1924 innsåg styret i Olden Raude Kross at det var behov for utvida helseteneste i bygda og tilsette sjukesøster. Kirsti Fløtre, Margit Vangberg og Liv Auflem er i dag pensjonistar og gjev oss eit godt innblikk i kvardagen deira då dei var i teneste for Olden Raude Kross på 50- og 60-talet.