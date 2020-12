- Tilbake i god gammal langrennsform

Nyhende

Etter to bom i liggande vart det fullt hus i ståande for Thingnes Bø, og med høg fart i sporet gjekk han inn til 3. plass.

Dei to framfor han var det ikkje noko å gjere med: Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale viste at turane på pallen tidlegare i sesongen ikkje var tilfeldige, dette er to unge menn som har meir å by på. Begge skaut fullt hus både i liggande og ståande, og ei stund vart det spenning om kven som skulle gå heilt til topps. Dale hadde Lægreid sine tider å gå på, og han tok kraftig innpå, men til slutt vart det siger til Lægreid med vel 7 sekund.

Johannes Thingnes Bø med sine to bom var vel 19 sekund bak Lægreid i mål. Som ikkje dette var nok, gjekk Vetle Sjaastad Christiansen inn vel 22 sekund bak Bø igjen, til ein 4. plass.

Dermed vart det firedobbelt norsk i toppen av lista. Det er ei stund sidan sist! fastslo Lunde.

Tarjei Bø skaut to bom på ståande og heldt like høg fart i sporet som Johannes, og enda til slutt på 13. plass.